U-17 neidude võrkpallikoondis osaleb EEVZA meistrivõistlustel

6.-10. detsembrini toimuval turniiril osalevad lisaks Eesti koondisele Läti, Leedu, Poola, Gruusia ja Ukraina, vahendab Volley.ee.

Kõik mängivad omavahel korra läbi, turniiri võitja tagab otse koha 2023. aasta U-17 EM-finaalturniirile. Kohad 2.-5. mängivad kevadel EM-valiksarja teises ringis.

Koondise peatreener Raigo Tatrik sõnas turniiri eel, et vastastest on infot vaid lätlaste kohta. "Nemad käisid oktoobris meie laagris Käärikul kontrollmänge pidamas. Ühe mängu võitsime meie ja ühe nemad, seega peaksime olema üsna samal tasemel. Poola on kindlasti tugev nagu alati, aga ülejäänute osas suurt infot pole," sõnas peatreener.

"Meie tiim on ühtlane ja üht kindlat vedajat pole, samas on meie tüdrukud noorele eale vaatamata juba üsna kogenud, vähemalt põhikoosseis. Sest nad on mänginud koondises ja naiste liigas, samuti olnud suvel rannas mängimas. Kindlasti on meie tugevuseks ühtsus ja läheme Lätti maksimumi andma ning madalaid eesmärke ei sea, sest edasi tahame kindlasti saada," lisas Tatrik.

Eesti mängude ajakava:

6.12 kell 16.00 Eesti – Läti

7.12 kell 13.30 Poola – Eesti

8.12 kell 11.00 Eesti – Gruusia

9.12 kell 11.00 Eesti Ukraina

10.12 kell 11.00 Leedu – Eesti

Eesti koondise koosseis Lätis:

Lisandra Tatrik, Heidi Vahula, Rebecca Pent, Roosi Brigita Toom, Mirjam Karoliine Kask, Anette Arak, Heleri Soodla, Marie Miilen, Gertu Koik, Marta-Mia Ploomipuu, Hannemai Hanimägi, Paula Laub, Kertu Stamm, Marii Koppel, Kirke Kaasik, Brita Männilaan, Inger Rummo, Freia Liisa Palk.

Peatreener Raigo Tatrik, abitreenerid Andrei Ojamets ja Jaanika Jakobson, mänedžer Mihkel Sagar.