Van Vleuten ja Evenepoel pälvisid prestiižse Velo d'Ori auhinna

Erinevate riikide ajakirjanikest koosnev žürii kuulutas parimaks naiseks hollandlanna Annemiek Van Vleuteni, kuna ta oli tänavu võidukas nii naiste Tour de France'il, Giro d'Italial kui ka Vueltal. Aasta lõpus pani magusale hooajale punkti maailmameistritiitel grupisõidus, vahendab EJL.

Van Vleuteni järel said teise koha Lotte Kopecky ja kolmanda Pauline Ferrand-Prevot. Seejuures anti naistele eraldi Velo d'Ori auhind välja esmakordselt.

Evenepoel valiti meeste parimaks, kuna ta võitis Belgiale 40-aastase vaheaja järel suurtuuril esikoha, kui ta võitis septembris Vuelta velotuuri. Lisaks oli valitsev maailmameister võidukas Liege-Bastogne-Liege klassikul ja mainekal San Sebastiani ühepäevasõidul.

"Suur au on sellist tunnustust pälvida," ütles Evenepoel, kes on läbi aegade noorim auhinna võitja. "Eriti nii varajases eas, sest minu meelest on see üks tähtsamaid auhindu jalgrattaspordimaailmas. See on auhind kogu hooaja eest. Kui ma mängisin jalgpalli, siis ma unistasin Ballon d'Ori võitmisest. Velo d'Or on rattaspordi Ballon d'Or."

Evenepoeli järel said teise ja kolmanda koha vastavalt Wout van Aert ja Tadej Pogacar. Enim kordi on auhinda pälvinud Alberto Contador, kes sai Velo d'Ori aastatel 2007, 2008, 2009 ja 2014.