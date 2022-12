TÄNA OTSE | Tõusvas joones mänginud Argentina kohtub 16 seas Austraaliaga

Argentina jaoks algas turniir šokk-kaotusega, kui esimeses alagrupivoorus jäädi 1:2 alla Saudi Araabiale. Tipuründaja Lautaro Martinez sõnas seejärel, et koondist ootavad ees "kaks finaali" ja need läbiti edukalt: argentiinlased alistasid nii Mehhiko kui Poola 2:0 ja võitsid C-alagrupi. Poola vastu hoidis võistkond palli 74 protsenti mänguajast ning tegi 25 pealelööki (raamidesse 13), poolakad jõudsid löögile neljal korral.

Argentiinlased pidasid otsustava alagrupimängu kolmapäeva hilisõhtul ning kaheksandikfinaaliks treenimise asemel on aeg kulunud taastumisele. "Oma grupis teisena lõpetanud Austraalia mängis õhtul kell 18, meie võitsime grupi ja mängisime kell 22. Läksime voodisse alles kell neli hommikul ja kui sul on 48 tundi hiljem mäng, avaldab see mõju," rääkis koondise peatreener Lionel Scaloni reedel.

"Murrame oma seljad, et võita: teame, kui raske MM-il on. Nägime, mis juhtus eile [neljapäeval, kui välja langesid nii Saksamaa kui Belgia], aga see pole üllatav. Kui ütlete, et suured jalgpalliriigid väärivad edasipääsu, ei juhtu alati nii."

Ääremängija Angel Di Maria pidi võidumängus Poola üle vigastuse tõttu väljakult lahkuma, Scaloni rääkis reedel, et pole veel kindel, kas ta saab võistkonda Austraalia vastu aidata. "Di Maria tunneb end hästi, loodame, et ta on valmis mängima, aga meil pole praegu kindlat vastust. Kui olete meie mänge näinud, teate, et ma ei pane alati algkoosseisu samu mängijaid. Keskendun igale matšile eraldi ja kohandan oma koosseisu vastaste järgi. On tähtis, et kõik teaksid, mida tuleb teha," sõnas Argentina loots.

Austraalia lõikas kasu Katari ühe musta hobusena sõitnud Taani katastroofilisest turniirist, kui alistas nad viimases voorus Mathew Leckie väravast 1:0. Teises voorus olid austraallased sama skooriga üle Tuneesiast, avamatšis avati küll tiitlikaitsja Prantsusmaa vastu skoor, ent lõpuks jäädi 1:4 alla.

"Me ei ole lugupidamatud, aga mängivad kümme sinisärki kümne kollasärgi vastu," tõdes Austraalia peatreener Graham Arnold reedel. "See on lahing, see on sõda ja peame võitlema. Arvan, et Argentina toob Austraalias välja parima, meie esitused nende vastu on alati väga tugevad olnud."

Teise kaheksandikfinaali võitja läheb vastamisi Holland - USA paari võitjaga.