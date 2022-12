Prantsusmaal tekkis vasakkaitsja positsioonil täiendav murekoht

Prantsusmaa jalgpalliliidu teatel sai Hernandezi hüppeliiges natuke muljuda ja laupäeval peaks mängumees harjutuskorra taas kaasa tegema.

MM-finaalturniiri avamängus Austraalia vastu vigastas tõsiselt oma põlve tema vend Lucas Hernandez, kes sel turniiril kindlasti enam platsile ei tule.

See tähendab, et Theo Hernandez on hetkel ainus puhtakujuline vasakkaitsja Prantsusmaa koosseisus.

Prantsusmaa kohtub esmaspäeval kaheksandikfinaalis Poolaga.