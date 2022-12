Ilmub Eesti jalgpalli ajalugu käsitleva raamatusarja esimene osa

Esmaspäeval, 5. detsembril kell 12.15 esitletakse A. Le Coq Arenal raamatut "Eesti jalgpalli ajalugu I osa. Koolipoistest Pariisi olümpiani 1924". Esitlusel on võimalik kohtuda autoriga ja soetada raamat soodushinnaga.

Rohkem kui saja aasta pikkust Eesti jalgpalli ajalugu on mitmes raamatus avatud, kuid mitte kunagi varem pole jalgpallilugu nii põhjalikult uuritud ja huvitavalt kirja pandud kui praegu. Nimelt on Eesti esimene jalgpalliajaloo doktor ja pikalt ajakirjanikuna töötanud Indrek Schwede teinud väga põhjaliku töö: ta tutvus ligi kahekümne aasta jooksul algallikatega, hankis arhiivimaterjali, vestles ekspertidega ja töötas päev-päevalt läbi Eesti ajakirjanduse.

Schwede töö tulemus on viieosaline Eesti jalgpalliloo raamatusari, millest esimene ilmub nüüd ja tutvustab meile aega Eesti jalgpalli sünnist kuni Pariisi olümpiamängudel osalemiseni. Raamat on põnevalt üles ehitatud, sisaldades palju lühikesi lugusid, pilte, seni laiemalt teadmata fakte, kronoloogilist ülevaadet jpm.

"Mõned sündmused on esitatud ka pikemalt, sest teisiti ei saanud ega oleks mõtetki. Lehekülgede kõrval jookseb kroonikariba: seal on kuupäevade kaupa üksikute mängude tulemused või muu oluline info. Tegemist pole tingimata kuiva infoga, vaid võimalusel on sinna lisatud mõni huvitav eluline või humoorikas detail," kirjeldas Schwede.

Raamatust leiab ka eri kümnendeid kokkuvõtlikult iseloomustavad pikemad tekstid. Need vaatlevad muuhulgas ka jalgpallielu juhtivaid organisatsioone, treeningut, taktikat, välistreenereid, mängustiile, mängupaikasid, varustust, terminoloogiat, piletihindasid, publikut ja fänne, alaliidu ja klubide majanduslikku võimekust ja väljaminekuid ning jalgpalli kohta ühiskonnas.

Raamatu esitlus toimub 5. detsembril kell 12.15 Tallinnas A. Le Coq Arenal Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses. Kohal on autor, raamatut on võimalik osta soodushinnaga 35 eurot (ca 30% soodsam kui hiljem poes).