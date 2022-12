EJL väljastas UEFA A kvalifikatsiooni tunnustuse 18 treenerile

Kursusel osalejatel tuli läbida mahukas programm: kokku 17 kontaktõppepäeva ja viis päeva veebi vahendusel, mis sisaldasid erinevaid kodutöid. Iga treener läbis kümnepäevase vaatluspraktika mõne klubi või koondise juures, tegi vaatluspraktika analüüsi ning viis selle põhjal läbi treeningud. Lisaks filmiti ja tagasisidestati kahte enda treeningut, peeti vähemalt kolm individuaalset vestlust koolitajaga ning kursuse lõpuks tuli esitada ja edukalt kaitsta lõputöö.

Treenerite A kvalifikatsiooni koolitaja Indrek Koseri sõnul möödus õppeprotsess edukalt. "Mul on väga hea meel, et saime kogu programmi läbi teha ilma ühegi takistuseta. Samuti teeb rõõmu, et meil õnnestus kaasata väga palju oma ala spetsialiste kursuse läbiviimisse. Enda poolt tahaks tänada klubisid ja treenereid, kes lasid osalejatel enda klubi võistkondade juures vaatluspraktikaid läbi viia. Lisaks suur tänu Lauri Nuumale, Vjatšeslav Zahovaikole ja Martin Klasenile, kes jagasid osalejatega enda tööpõhimõtteid ja treenerina töötamise kogemusi," sõnas Koser.

Kursuse jooksul käisid oma valdkonnast teadmisi jagamas mitmed esinejad. Lisaks koolituse eest vastutanud Indrek Koserile käisid osalejatele rääkimas Ott Meerits (vigastuste ennetus ja jõutreening), Mati Arend (jõutreening), Krete Junson (toitumine), Mikk Pärn (anatoomia ja füsioloogia), Ain Alev (kohtunikud), Andrus Lukjanov (väravavahid), Joel Indermitte (standardolukorrad ja positsioonispetsiifiline treening), Rain Nappir (mänguanalüüs), Tomas Pereira (psühholoogia), Michael Müller (kehaline ettevalmistus), Laur Nurkse (psühholoogia).

Üheksa kuud kestnud A kvalifikatsiooni kursuse lõputunnistuse teenisid Margus Luts, Kalmer Kaasik, Indrek Käo, Martti Sikut, Emin Narinjan, Peeter Kusma, Alexey Zotov, Taavi Viik, Alar Trumm, Mikk Laas, Anastassia Morkovkina, Anastasija-Grazyna Shcherbachenia, Bogdan Lukashenko, Jürmo Jürgen, Nikita Brõlin, Madis Metsmägi, Innar Paal ja Artur Korepanov.