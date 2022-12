Kaidi Kivioja teeb hooaja viimase stardi Floridas Daytonas

Kiviojale pakuvad konkurentsi teiste seas Jackie Hering, Julie Derron, Sara Perez Sala, Valerie Barthelemy, Dominika Jannicky, Hanne DeVet, Angelica Olmo ja Sif Madsen.

"Väga huvitav võistlus tuleb. Stardinimekiri pole pikk, aga on tugev. Pooleks on lühikese ja pika distantsi sportlaseid, mis tähendab, et mul on peale ujumist kedagi taga ajada ja mind kindlasti aetakse taga," mõtiskles Kivioja enne starti.

"Rattarada on neljakilomeetrise NASCAR-i raja peal ehk lihtsalt tasane nelja kilomeetri pikkune ovaal. 15 ringi aeropositsioonis olla ja ühtlast võimsust saab olema hoida keeruline väljakutse. Jooks on ainult 13 kilomeetrit, mis on lähemal olümpiadistantsile kui poolmaratonile ehk samuti pigem kiire. Tunnen ennast hästi ja tahan hooaja tugevalt lõpetada."