VIDEO | Tamme värav aitas FCSB võidule

FCSB jäi kaotusseisu juba 13. mänguminutil, kuid kaheksa minutit hiljem lõi nurgalöögi järel Joonas Tamm ühe värava tagasi. Eestlase koduklubi võitis avapoolaja 2:1. 66. minutil viigistas Botosan mänguseisu, kuid FCSB-le tõi võidu Malcom Edjouma 73. minuti tabamus, vahendab Soccernet.ee.

Käimasoleval hooajal oma neljanda värava löönud Joonas Tamm tegi kaasa terve kohtumise.

FCSB on Rumeenia kõrgliigas 17 mänguga võtnud 29 punkti ning hoiab viiendat kohta. Liidripositsioon on hetkel 41 silma teeninud Constanta Faruli käes. Botosan on 20 punktiga 12. kohal.