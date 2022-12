VAATA OTSE | Lõuna-Korea, Uruguay ja Ghana selgitavad H-alagrupi viimase edasipääseja

Jalgpalli maailmameistrivõistluste H-alagrupi viimases voorus heitlevad edasipääsu nimel Lõuna-Korea, Ghana ja Uruguay. Portugal on edasipääsu juba kindlustanud.

Kell 16.30 algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis otseülekanne Portugali ja Lõuna-Korea kohtumisest. Portugal võitis kaks esimest kohtumist Ghana ja Uruguay vastu ning kindlustas alagrupist edasipääsu. Alagrupi võitmiseks vajab Portugal Lõuna-Korea vastu vähemalt viigipunkti.

Lõuna-Korea seis on keerulisem, sest nad peavad edasipääsemiseks Portugali alistama ja lootma, et Uruguay saab jagu Ghanast. Tänased vastased on korra varasemalt kohtunud: 2002. aasta MM-il, kui toona võõrustaja rollis olnud Lõuna-Korea sai alagrupis 21-aastase Park Ji-Sungi väravast 1:0 võidu. 20 aasta taguselt MM-ilt pärineb ka Lõuna-Korea kõigi aegade parim tulemus ehk neljas koht. Viimati jõudsid nad 16 parema sekka 2010. aastal, kui kaheksandikfinaalis kaotati Uruguayle 1:2.

Kell 16.50 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet H-alagrupi teisest vastasseisust Uruguay ja Ghana vahel. Viimane ihkab revanši, sest äsja mainitud 2010. aasta MM-il kukutas Uruguay dramaatilisel viisil Ghana konkurentsist.

Mäletatavasti lõppes Uruguay ja Ghana veerandfinaalkohtumise normaalaeg 1:1 viigiga. Sama seis oli tablool ka lisaaja 120. minutil, kuid siis teenis Ghana karistuslöögi ning trahvilöögile järgnenud segaduses sai Dominic Adiyiah peaga löögile. Jalgpallimaailma šokiks tõrjus Uruguay ründaja Luis Suarez väravajoonelt kahe käega Adiyahi pealöögi, millele järgnes punane kaart ja penalti Ghanale. Paraku lõi Ghana kõigi aegade suurim väravakütt Asamoah Gyan palli latti ning Uruguay jäi penaltiseerias 4:2 peale ja edenes poolfinaali.

Ghana hoiab tänase kohtumise eel alagrupis kolme punktiga teist kohta. Edasipääs on kindel juhul kui Uruguay vastu võetakse magus revanš või Lõuna-Korea ei alista Portugali. Kui Lõuna-Korea võidab ning Ghana ja Uruguay mängivad viiki, selgub edasipääseja väravate vahega.

Uruguayl on kahest kohtumisest kirjas üks punkt. Kataris edasi mängimiseks peavad nad Ghanat võitma ja lootma, et Lõuna-Korea Portugalile vastu ei saa. Kui Uruguay ja Lõuna-Korea mõlemad võidavad, selgub edasipääseja väravate vahega. Uruguay on jõudnud vähemalt kaheksandikfinaali kolmel järjestikusel MM-il, Ghana viimane MM-i sõelmäng oli kurikuulus 2010. aasta veerandfinaal.