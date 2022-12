Levadia sõlmis lepingu Premium liiga söödukuningaga

FCI Levadia andis neljapäeval teada, et on sõlminud kahe ja poole aasta pikkuse lepingu Ioan Jakovleviga, kes oli lõppenud Premium liiga hooajal enim resultatiivseid sööte andnud mängija.

Jakovlev kuulus Levadia süsteemi ka aastatel 2010-16. 17-aastaselt tegi ta debüüdi esiliigas, saades Levadia duubelmeeskonnas kahe hooajaga kirja 58 mängu ja 15 väravat. Sealt edasi on noorena ka Peterburi Zeniti akadeemiast läbi käinud Jakovlev jõudnud pallida veel Narva Transis ning Hispaania klubides Atletico Saguntino, Arandina CF, Penya Deportivo ja CD Torrijos, kirjutab Levadia klubi kodulehel.

2022. aastaks naasis Jakovlev Eestisse, esindades Premium liigas Tallinna Kalevit. Lõppenud hooajal sai ta Eesti kõrgliigas enda nimele kuus väravat ja 13 resultatiivset söötu, olles seeläbi kogu liiga parim väravasöötude jagaja.

Kokku on 24-aastane ääreründaja Premium liigas kirja saanud 100 mängu, 11 väravat ning 22 resultatiivset söötu. "Mul on hea meel liituda Eesti tippklubi FCI Levadiaga! Levadia mängib ka eurosarjas ning see oli üks mu prioriteete, kui otsustasin, kus oma karjääri jätkata. Olen siin klubis üles kasvanud ning soovin Levadia järgmisele tasemele viia," kommenteeris Jakovlev oma üleminekut.

Eesmärgid on Levadia värskel täiendusel kõrged: "muidugi tahan siin Eesti meistritiitli võita ning pääseda alagrupiturniirile ka Konverentsiliigas."

"Tahan uuel hooajal kõiki inimesi meie mängudele kutsuda. Arendame koos jalgpallikultuuri, sest jalgpalli mängitakse just fännidele. Ilma toetajateta pole mängul mõtet. Muidugi tahan tribüünidele kutsuda ka kõiki Levadia ja Infoneti noormängijaid ning nende vanemaid. Üheskoos saame teha Levadia ajalugu," lisas Jakovlev.

"Meil on hea meel Ioani taas Levadias tervitada! Lõppenud hooajal näitas ta Premium liigas suurepärast minekut, mida tõestavad ka kuus väravat ja 13 resultatiivset söötu. Usume, et just Ioan on vajalik mees, kes annab meie äärtele teravust ja kiirust!" rääkis FCI Levadia president Viktor Levada.