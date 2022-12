Kivistik hakkab sõitma Räimega samas Tšehhi võistkonnas

Kivistikul on koos uue klubiga selja taga juba esimesed laagrid, milles esimeses käidi ühiselt Tšehhi mägedes matkamas ning teises sõideti maastikuratastega. Esmase kontakti lõid Kivistik ja ATT Investment juulis, vahendab EJL.

"Pärast seda said nad mind jälgida Balti Keti velotuuril ning kokkuleppeni jõudsime sügisel," rääkis Kivistik. "Klubi on senini jätnud väga hea ning organiseeritud mulje. Usun, et suudame nendega koos ühtteist korda saata. Enda poolt soovin teha parima võimaliku hooaja. Kalenderplaan on tihe ning ilmselt leian ka endale piisavalt võimalusi tulemust teha."

Kivistik sai Balti Keti velotuuril kokkuvõttes 12. koha ning lõpetas koduse Tour of Estonia 21. positsioonil. Grupisõidu Eesti meistrivõistlustel teenis ta neljanda ning graveli maailmameistrivõistlustel 19. koha. Martinique saarel võisteldes pälvis Kivistik aga 12 võitu ja 12 pjedestaalikohta.

Järgmine meeskonnalaager toimub detsembris Hispaanias.