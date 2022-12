Herrmann-Wick: ootan väga Oberhofi MM-i

"Mu ettevalmistus hooajaks oli väga hea. Mul oli hea puhkus aprillis. Samuti hea algus treeningutele ja kõik on läinud hästi. Olen püsinud terve kogu aja. Septembris toimunud pulmad olid mu eraelu tipphetk," rõõmustas Herrmann-Wick. "Kõik on läinud hästi ja ma väga ootan Oberhofi MM-i. Püüan selleks ajaks saada aina paremasse vormi. Mu vorm on praegu väga hea ja püüan igal võistlusel jõuda pjedestaalile."

Kas Oberhofi MM on kõikidele Saksamaa sportlastele hooaja tipphetk? "Kohe kindlasti! See on kogu võistkonnale väga võimas võistlus. Ka kogu Saksamaa laskesuusatamisele. Kõik väga ootavad seda," kinnitas ta. "Meil olid seal suvel ka mõned treeningud. Seal saab olema väga raske rada, kuid see on suurepärane paik pealtvaatajatele. Sellest tuleb suur pidu!"