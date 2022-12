EOK valge kaardi projekt pälvis rahvusvahelise tunnustuse

6. aprilli valge kaardi päevana tähistamise algatasid Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja ÜRO nimega International Day of Sport for Development and Peace. See päev räägib sellest, kuidas sport suudab ühiskonda paremaks muuta – spordil on jõud inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua.

Eestis tähistati 6. aprilli EOK eestvedamisel esimest korda 2017. aastal ning alates 2020. aastast on EOK sidunud päeva mõne päevakorralise teemaga. Tänavu kutsus EOK spordirahvast üles Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinviibimist igakülgselt toetama.

Teiste seas edastasid 6. aprillil videosõnumi #üheskoos EOK president Urmas Sõõrumaa, epeevehklemise olümpiavõitja Irina Embrich, kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter, murdmaasuusatamise olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, freestyle-suusatamise olümpiapronks ja maailmameister Kelly Sildaru, sõudmise olümpiapronks Allar Raja, kulturist Ott Kiivikas, kahevõistleja Kristjan Ilves, sprinter Karl-Erik Nazarov, kahevõistleja Kristjan Ilves, Eesti meeste jalgpallikoondis.

Eestis on valge kaardi päeva kontseptsiooni autor ja projektijuht EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk, kelle sõnul kiideti EOK valge kaardi kampaaniat erinevate organisatsioonide poolt üle kogu maailma. "On väga meeldiv, kui meie video toob heldimuspisarad silma nii Ukraina, aga ka näiteks Suurbritannia, Kanada ja Rwanda esindajatele. EOK tänu kuulub kõigile ca 300 tipp- ja harrastussportlasele, kes individuaalselt või meeskonnana valge kaardi päeval osalesid ning kutsusid üles Ukraina sõjapõgenikke toetama. Aitäh!" ütles Luuk.

Lisaks EOK-le pälvisid Monacos peetud auhinnagalal tunnustuse Mehhiko organisatsioon Fundacion Alfredo Harp Helu para el Deporte, kelle eestvõttel korraldati enam kui 60 Mehhiko linnas lastele spordiüritusi ning India-Pakistani ühisprojekt, mis keskendus konfliktipiirkonnas elava kahe lapse sõprusele. Seejuures sai Mehhiko projekt eripreemia.