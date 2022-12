Fillon Maillet: võistlen MK-sarjas võidu nimel

"Kohe kindlasti ei olnud see parim start," nentis prantslane intervjuus ERR-ile. "Pärast esimese tiiru kaht möödalasku oli keeruline end motiveerida. Kuid olen fokusseeritud järgmistele võistlustele."

"Viimased kaks hooaega on just esimene trimester olnud alati raske. Pärast seda on alati läinud paremaks," lisas ta. "See on mulle tuttav situatsioon, nii et ma väga ei muretse sellepärast."

Kas valitseva üldvõitjana on keerulisem hooaega alustada? "Ei. Ainult meediaga suhtlus on keerulisem," ütles Fillon Maillet. "Mul on nüüd juba rohkem kogemusi ja ma armastan suviseid treeninguid. Kindlasti ei ole see raskem, vaid hoopis palju toredam, sest mul on palju rohkem kogemusi. Ma lähen järjest enam treeningutes detailidesse."

Enesetunne ja olemine on enne hooaega olnud kõik normaalne? "Jah, see on olnud arvestades praegust aega täiesti normaalne," arvas Fillon Maillet. "Aga ma võistlen MK-sarjas võidu nimel. Sellest mõttes oli tavadistants kurb. Tahan kindlasti järgmistel võistlustel olla parem."