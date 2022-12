Bö: loodan, et meie raamat jõuab eestlaste jõulupuu alla

Laskesuusatamise viiekordne olümpiavõitja, norralane Johannes Thingnes Bö ja tema vanem vend Tarjei, kelle auhinnakapis on kolm olümpiakulda, andsid eelmisel aastal välja raamatu enda elust ning nüüd on see ka eesti keeles ilmunud.

Raamat kannab nime "Vendade vägi" ja selle on kirjutanud Lasse Lönnebotn. "Meie jaoks on see lahe. See, et fännid üle kogu Euroopa, kes on meid väga kaua toetanud, saavad lugeda, mis tunne on vendadega üle kogu maailma reisida. Ja samuti selle kohta, mis me oleme saavutanud," rääkis Johannes Thingnes Bö ERR-ile. "Laskesuusatamine on fantastiline spordiala. Ka Eesti inimesed saavad nüüd seda lugeda. Ma ise arvan, et see on hea lugemine. Seal on mõned nõuanded ja trikid. Loodetavasti jõuab see paljude Eesti inimeste jõulupuu alla."

Märkusele, et Eestis räägitakse, et see on parem raamat kui seitsmel korral MK-sarja üldvõidu võtnud prantslase Martin Fourcade'i oma, vastas Bö naerdes: "Ärme talle sellest räägi!"