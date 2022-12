VAATA OTSE | Belgia peab alagrupist edasi pääsemiseks Horvaatiat võitma

Kanada - Maroko kohtumine:

Eelvaade:

Horvaatia mängis avavoorus Marokoga 0:0 viiki, kuid teises mängus saadi 4:1 jagu Kanadast. Belgia võitis avakohtumises 1:0 Kanadat, kuid teises mängus kaotati 0:2 Marokole.

Horvaatia juhib alagruppi nelja punktiga ning Maroko on samade punktide arvuga teisel kohal. Belgia on kogunud kolm silma ning on kolmandal positsioonil. Kanada on F-alagrupis ainuke meeskond, kes pole kogunud ühtegi punkti ning neil pole ka võimalust edasi pääseda.

Kui Belgia tahab edasi pääseda, peavad nad võitma grupi liidrit Horvaatiat. Belgia pole aga näidanud kõige veenvamat mängu ning Horvaatia oli viimases kohtumises kindlalt üle Kanadast. Maroko pääseb edasi, kui nad võidavad Kanadat, olenemata Belgia ja Horvaatia mängu tulemusest. Maroko tagab edasipääsu ka siis, kui Belgia ei suuda Horvaatiat võita.

Horvaatiale piisaks edasipääsuks sellest, kui nad mängiksid Belgiaga viiki. Kui Maroko ei võida Kanadat, siis pääseb Horvaatia igal juhul edasi, olenemata sellest, mis jääb seis Belgia vastu.