Aruküla Radius saavutas saaliliigas teise võidu

5. vooru edasilükatud kohtumises valdasid küll väljakuperemehed külalistest rohkem palli (61% - 31%) ja lõid rohkem peale (27 - 20), kuid täpsemad olid Aruküla mängijad, kes saatsid mõlemal poolajal palli kolm korda vastaste väravasse.

Kaks väravat lõid nii Rando Randjõe kui ka Kristo Remmelgas. Hooajal seitse väravat löönud Randjõe tõusis ka väravalööjate esikümnesse, kus ta jagab FC Cosmose mängija Mark Ivanoviga 8.-9. kohta. Tabeli tipus on 14 tabamusega Ivanovi võistkonnakaaslane Jaroslav Lebed.

Meistriliiga tabelis 6.-7. kohta jagavad Jõhvi FC Phoenix ja Aruküla Raidus on kuuest mängust võitnud kaks, kusjuures väravate vahe on Arukülal 22:22 ja kahes viimases mängus värava löömata jätnud Jõhvil 17:40.

Sel nädalal on kavas 7. voor, kus laupäeval, 3. detsembril on vastamisi Narva United FC (10 punkti) – Tartu Ravens Futsal (12), Sillamäe FC NPM Silmet (16) – Tallinna FC Cosmos (18), FC Jõgeva Wolves (0) – Aruküla Raidus (6), JK Kohila (3) – Rummu Dünamo (3) ja Viimsi FC Smsraha (15) – Jõhvi FC Phoenix (6).



Põhiturniiril on kavas kokku 18 vooru.