Kalev/Cramo pööras viimaste minutitega kaotuse võiduks ning edenes eurosarjas teise ringi

Kalev võitis avaveerandi 17:15, ent teisel veerandil näitas võimu külalismeeskond, kes asus poolajaks 41:29 juhtima. Pärast pausi sai Kalev oma mängu taas käima ja kolmas veerand võideti 23:14.

Kalev oli kolm minutit enne kohtumise lõppu kaheksapunktilises kaotusseisus, kuid Artur Konontsuk viskas viimastel minutitel seitse punkti järjest, sealhulgas ka võidukorvi ning Kalev võttis napi 73:72 võidu.

"Olime poolajal 12-punktilises kaotuseisus, aga me ei kaotanud usku. Tegelikult saime häid viskeid, lihtsalt ei saanud sisse. Kaitses tegime ka natukene pahandust. Aga tulime tagasi ja saime võidu," rääkis Konontsuk pärast mängu. "Me ei läinud punktivahe peale, see meid ei huvitanud. Tulime ikkagi võitu jahtima. Nüüd saame veel kõrgel tasemel mänge mängida."

Martins Meiers tõi Kalevi parimana 17 punkti ja kuus lauapalli. Lõpuminutite kangelane Konontsuk panustas võitu 16 punkti ja kuus lauapalli ning Martin Dorbek sooritas kaksikduubli 15 punkti ja 10 lauapalliga.

Brindisi ridadest kerkis üleplatsimeheks 20 punkti visanud Nick Perkins. Joonas Riismaa sai platsile 18 minutiks, mille jooksul viskas ta kaks punkti, andis kaks korvisöötu ja haaras ühe lauapalli.

Kalev teenis viie võidu ja ühe kaotusega F-alagrupi võidu. Brindisi lõpetas kolme võidu ja kolme kaotusega kolmandal kohal.

Valitsev Eesti meister Pärnu Sadam kaotas Euroopa karikasarja viimases voorus Šveitsi klubile Fribourg Olympic 94:99 (25:23, 25:25, 25:24, 19:27). Esimesed kolm veerandaega möödusid tasavägiselt, kumbki meeskond suurt edu haarata ei suutnud. Pärnu juhtis avaveerandil korraks kuue punktiga ning paar minutit enne poolajavile seitsme punktiga, kuid mõlemal veerandil jõudis vastane lõpuks järele.

Mängu viimane veerandaeg algas Fribourgi 9:2 spurdiga. Pärnu suutis hetkeks eduseisu taastada, kuid Šveitsi klubi jätkas hea hooga ja võttis lõpuks 99:94 võidu.

Pärnu parimana viskas Robert Valge 26 punkti. Mihkel Kirves lisas 17 punkti ja kaheksa lauapalli ning Troey Barnies ja Ivo Van Tamm panustasid vastavalt 16 ja 14 punkti. Võitjate resultatiivseim oli 17 punkti kogunud Jonathan Kazadi.

Pärnu lõpetas C-alagrupi neljandana, kogudes kuuest kohtumisest kaks võitu ja neli kaotust.

Vaata ka ETV spordisaate lugu: