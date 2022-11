Endine maailma seitsmes reket sai hajameelsuse eest kahekuulise võistluskeelu

39-aastase hispaanlase uriiniproovist leiti metüülfenidaati, mida kasutatakse ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire - toim) ravimites. Hetkel maailma edetabelis 125. kohal paiknev Verdasco selgitas, et unustas uuendada oma ATH ravimi erandit (TUE). TUE on meditsiiniline dokument, mis annab sportlasele loa tarvitada ravimit, mis on muidu keelatud.

"Verdasco rikkumine oli juhuslik ja tahtmatu ning ta ei kanna selle eest olulist süüd ega hooletust," selgitas rahvusvahelise tennise aususe agentuur (ITIA) oma avalduses. "Juhtumi asjaolusid arvestades soovitame sportlase võistluskeeldu vähendada kahelt aastalt kahele kuule," lisas ITIA.

Verdasco võistluskeeld kestab kuni tuleva aasta 8. jaanuarini.