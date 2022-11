U-17 noormehed mängivad EEVZA turniiril Gruusias: eesmärgiks on edasipääs

Lisaks Eesti koondisele ja korraldajatele mängivad 2.-6. detsembrini toimuval turniiril Poola, Läti, Ukraina ja Aserbaidžaan.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi järgmise aasta Euroopa meistrivõistluste esimeseks valikringiks. Kõik meeskonnad mängivad omavahel korra läbi, turniiri võitja tagab otse koha 2023. aasta U-17 EM-finaalturniirile. Kohad 2.-5. mängivad kevadel EM-valiksarja teises ringis.

Koondise peatreener Tauno Lipp sai meeskonnaga pidada ka kaks kontrollmängu, ühe Viljandi esiliiga meeskonnaga ja teise rahvaliiga meeskonnaga. "Üritasin kontrollkohtumisi saada samavanuste soomlaste ja lätlastega, aga neile lõpuks ikkagi need ajad ei sobinud ja kolleegidega arutades jõudsime selleni, et võiks siis hoopis meestega mängida. Kokkuvõttes saime neist mängudest seda, mida otsisin ja jään rahule," sõnas Lipp, kes sai enda käe alla mängima kõik, keda soovis.

"Kõik on mängukorras ja ses osas nurisemiseks põhjust pole. Vaid vastaste kohta puudub info pea täielikult, sest mingeid ametlikke mänge keegi eriti pidanud pole ja Balti Cupi samuti ei peetud, kus oleks osade kohta mingi ülevaate saanud. Ses osas on keeruline valmistuda just avamänguks Ukrainaga, teisi näeme juba kohapeal ja saab sealt info kätte. Aga Ukraina vastu tuleb minna julgelt peale ja oma asju teha. Eesti koondis on väga korraliku serviga ja ses osas meil midagi häbeneda pole. Mitmed mängijad löövad väga head hüppelt servi ja see võiks meie tugevus seal olla. Samuti ei pea me pikkuse osas midagi häbenema ning tulevikule mõeldes tuleb siit kindlasti täiskasvanute koondisele järelkasvu," kommenteeris juhendaja.

Eesmärgiks on edasipääs, kinnitab Lipp. "Seda kindlasti, selleks peab vaid üht vastast edestama. Aga tahaks ikka võimalikult head asetust ka saada siit."

Eesti koondise mängud (Eesti aeg):

2.12 kell 18.00 Ukraina – Eesti

3.12 kell 18.00 Aserbaidžaan – Eesti

4.12 kell 15.30 Eesti – Gruusia

5.12 kell 13.00 Poola – Eesti

6.12 kell 18.00 Eesti – Läti

Eesti koondise koosseis Gruusias:

Regan Rohumets, Andreas Voit, Carl Kreek, Hendrik Hollas, Patrick Saimre, Aleks Antsi, Joonah Marten Üprus, Georg Kutser, Ruudi Türkson, Joosep Kurik, Aksel Aavik, Andres Jefanov.

Peatreener Tauno Lipp, abitreenerid Kermo Basov ja Karlo Remy Kallend, füsioterapeut Teet Meerits, mänedžer Laura Milk.