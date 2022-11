Võrkpalli naiste karikavõistlustel hakatakse finaliste selgitama

Poolfinaalide eel võib favoriitideks pidada TalTech/Tradehouse'i ja Viljandi Metalli, kes mõlemad on oma poolfinaalvastast tänavusel hooajal korra võitnud, vahendab volley.ee. Poolfinaalid avavad viimati 2020. aastal karikavõitjaks kroonitud TalTech/Tradehouse ja eelmisel aastal finaali jõudnud Audentese SG/Noortekoondis. Oktoobri lõpus toimunud omavahelises matšis jagus pinget vaid kolmandasse geimi, mis lõppes Audentese SG/Noortekoondise napi 23:25 kaotusega. Esimeses ja teises geimis kindlalt parem olnud TalTechile läks Balti liiga raames toimunud mängus kirja 3:0 (25:19, 25:9, 25:23) võit. Balti liigas esikohta hoidev TalTech on võitnud kõik kaheksa mängu ja Audentese SG/Noortekoondis üheksast mängust kaks, Eesti meistrivõistlustel on TalTech võitnud kõik viis mängu.

Karikavõistluste poolfinaali jõudmiseks pidi TalTech/Tradehouse olema parem Viimsi/Tallinna Ülikoolist. Ülesandega edukalt hakkama saanud TalTech võttis kodusaalis ja võõrsil 3:0 võidu. Audentese SG/Noortekoondis tagas koha poolfinaalis 3:0 võidu ja 2:3 kaotusega Barrus/Võru Võrkpalliklubile.

Rae Spordikool/VIASTON-iga vastamisi minev Viljandi Metall on Eesti meistrivõistlustel võitnud viis kohtumist ja kaotanud kaks. Karikavõistlustel teist aastat järjest poolfinaali pääsenud Rae Spordikool/VIASTON on Eesti meistrivõistlustel kuuest vastasseisust enda kasuks kallutanud kolm. Tänavusel hooajal on omavahel kohtutud ühe korra, kui Rae Spordikool/VIASTON pidi kodupubliku ees leppima 1:3 (25:11, 21:25, 15:25, 24:26) kaotusega.

Rae Spordikool/VIASTON võitis karikavõistluste veerandfinaalseerias kahel korral 3:0 tulemusega TBD Pharmatech Tartut. Viljandi esindus pidi edasipääsuks mõnevõrra rohkem pingutama, kui esmalt mängiti eelringis 3:1 ja 3:2 resultaadiga üle esiliigas palliv Peetri Võrkpalliklubi. Veerandfinaalseeriat alustasid viljandlannad 2:3 kaotusega tiitlikaitsja Tartu Ülikool/Bigbankile, kuid Tartus saavutatud 3:1 võit viis Viljandi võistkonna edasi poolfinaali.

TalTech/Tradehouse ja Audentese SG/Noortekoondis alustavad kahemängulist seeriat kolmapäeval kell 19 TalTechi Spordihoones. Korduskohtumine leiab aset 11. detsembril kell 15.30 Audentese Spordihoones. Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall mängivad esimest korda 3. detsembril kell 17 Jüri spordihoones, teistkordselt minnakse vastamisi 4. detsembril kell 16 Viljandi Kesklinna koolis.

Edasipääseja selgitamisel vaadatakse karikavõistlustel esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Kui võidud ja punktid on võrdsed, selgitab edasipääseja kuldne geim. Finaal toimub 17. detsembril.