TÄNA OTSE | Kas ehmatava kaotusega alustanud Argentina saab edasi?

Täna kell 20.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Poola - Argentina kohtumiselt. Ülekannet kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari.

Argentina alustas finaalturniiri suure jahmatusega, kui jäi avamängus alla Saudi Araabiale 1:2. Teises kohtumises Mehhiko vastu püsis seis esimese tunni 0:0, kuid siis võideti Lionel Messi ja Enzo Fernandezi väravatest 2:0.

Poola mängis esimeses voorus Mehhikoga 0:0 viiki, aga Robert Lewandowski eksis penaltil ja pigem sai koondis esituse eest kriitikat. Teises voorus alistati aga Saudi Araabia 2:0 ja Lewandowski lõi oma karjääri esimese värava MM-finaalturniiridel.

Kolmanda vooru eel on Poola küll nelja punktiga C-grupi liider, aga kuna ees ootab matš ühe suurema favoriidi Argentinaga, siis pole nende seis tegelikult kuigi kindel, ehkki viigist edasipääsemiseks piisaks.

Poolal ja Argentinal on ühine ajalugu 1970. aastate turniiridelt, kui oli mõlema koondise hiilgeaeg: 1974. aastal sai Poola 3:2 võidu ja 1978. aastal võitsid argentiinlased 2:0. Viimati kohtuti 2011. aastal sõprusmängus ja siis oli taas parem Poola 2:1.

Täna kell 20.50 alustavad ERR-i spordiportaal ja ETV+ otseülekannet Saudi Araabia - Mehhiko kohtumiselt. Ülekannet kommenteerivad Johannes Vedru ja Indrek Zelinski.

Avamängus jalgpallimaailma ahhetama pannud Saudi Araabia sai teises mängus Poolalt lüüa ja seetõttu ei pruugi Mehhiko vastu ka viigist piisata. Mehhiko, kes pärast 0:0 viiki Poolaga, kaotas Argentinale 0:2, võib ka võidu korval 16 seast välja jääda.

Oma maailmajagudes domineerivate võistkondadega on Saudi Araabia ja Mehhiko kohtunud 1990. aastatel kolmel korral Maailmajagude karikaturniiril, kus alati on jäänud kindlalt peale mehhiklased. Sel turniiril on neil aga väravaarve veel avamata.