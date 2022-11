NHL: Ovetškin ületas Gretzky rekordi

Ovetškin viis esimesel kolmandikul Capitalsi 2:0 juhtima. Tegemist oli tema karjääri 402. ja 403. võõrsil visatud väravaga ja neist viimasega ületas ta NHL-i legendi Wayne Gretzky rekordi – Ovetškin on nüüd enim võõrsil väravaid visanud mängija NHL-i ajaloos.

Ühtekokku on Ovetškin enda NHL-i karjääri jooksul visanud 793 väravat, millega ta on selles arvestuses kolmas. Kõigi aegade edukaim on Gretzky 894 väravaga, tema ja Ovetškini vahele mahub Gordie Howe 801 väravaga.

Ühtlasi sai Ovetškin kirja karjääri jooksul 135. korda mängu avavärava, millega ta kordas Jaromir Jagri rekordit selles arvestuses. Sel hooajal on Ovetškin nüüd visanud 13 väravat.

Lisaks Ovetškinile tegid Capitalsi eest skoori Anthony Mantha, John Carlson ja Martin Fehervary, Canucksi ainsa värava viskas Nils Höglander.

Tulemused:

Boston – Tampa Bay 3:1

Montreal – San Jose 0:4

Pittsburgh – Carolina 2:3 la.

Philadelphia – NY Islanders 3:1

Nashville – Anaheim 2:1 la.

Winnipeg – Colorado 5:0

Calgary – Florida 6:2

Vancouver – Washington 1:5

Los Angeles – Seattle 8:9 la.