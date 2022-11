TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti naistel 15 km tavadistantsil?

Eestlannasid on stardis kolm, koroonaviirusest taastuv Johanna Talihärm otsustas tavadistantsist loobuda. Tuuli Tomingas stardib numbri all 51, Regina Ermits numbriga 64 ja viimase eestlannana läheb rajale Susan Külm, kelle stardinumber on 84.

Kokku on stardinimekirjas 96 naist, MK-punkte teenivad 40 paremat.

Eelmisel hooajal võitis esimese 15 km tavadistantsi tšehhitar Marketa Davidova, olümpiavõitjaks tuli sel distantsil sakslanna Denise Herrmann ja väikese kristallgloobuse võitis Davidova austerlanna Lisa Theresa Hauseri ees.