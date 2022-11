Alar Rikberg enne tähtsat euromängu: vastane on klassi jagu kõrgem

Bigbank Tartu teenis tugeva eurosarja mängu eel kaks võitu Balti liigas. Nädalavahetusel saadi kergelt 3:0 jagu Daugavpilsist ja alistati raskeks kujunenud mängus 3:2 Jekabpilsi meeskond. Otsustavas geimis näitasid pallide järele sukeldunud Tartu mehed kaitses tugevat tahet ja pöörasid mängu enda kasuks.

"Me hakkasime lõpuks blokis hästi mängima ja kaitses nagu siin viiendas geimis oli, et saime hästi rasked pallid kätte ja rasked pallid lahendatud, et see tõi võidu," ütles Bigbank Tartu nurgaründaja Timo Lõhmus.

Tartu on Balti liigas võitnud kümnest mängust üheksa ja sidemängija Markkus Keele sõnul ollakse euromängu eel füüsiliselt heas vormis.

"Ei nurise, et kõik mehed on terved, mis on kõige tähtsam. Ma arvan, et vorm on ka hea just füüsilise koha pealt. Trenni oleme ka saanud rahulikult teha. Nüüd on rohkem mänge olnud. Ma arvan, et vormi taha midagi ei jää," ütles Keel.

CEV Challenge Cup'il läheb Tartu 16 parema seas kokku Portugali liigas sel hooajal kõik kümme mängu võitnud Fonte Bastardoga.

"Fonte Bastardo on alustanud sellise väga hea voolava mänguga seda hooaega. Ma arvan, et neile endalegi üllatuseks. Kui nad ikkagi võidavad ülikindlalt 3:0 Benficat, kes on meistrite liiga põhiturniiril, kui nad võidavad 3:0 eurosarjas Soome esiklubi. See näitab, et neil voolab mäng," ütles Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg.

Vastane on kõvem, kui Slovakkia mullune hõbe Prešov, kelle Tartu avaringis alistas. Nendega võitlemiseks peab Rikbergi sõnul iga mees näitama kolmapäeval oma parimat mängu.

"Iga mängija peab endast selle sisemise jõu leidma, oma parima mängu leidma ja me ei saa lubada, et erinevad mängijad mingil hetkel ära kukkuks. Seal peab olema ühtlaselt tugev meeskond, sest vastane on ikka klassi jagu kõrgem," sõnas Rikberg.