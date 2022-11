Aidi Gerde Tuisk jätkab karjääri Belgia amatöörnaiskonnas

Eelmisel kahel aastal Hispaanias baseeruva profinaiskonna Eneicat – RBH Globali ridadesse kuulunud eestlanna teenis lisaks Eesti meistritiitlile tänavu veel 29. koha kodusel Ladies Tour of Estonial (UCI 1.2), kaheksanda koha Euroopa meistrivõistlustel segateatevõistlusel ning 40. koha Gracia-Orlova (UCI 2.2) velotuuri kokkuvõttes. Hetkel on Tuisk Hispaanias treeninglaagris kilomeetreid kogumas, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

"Esimene kohtumine klubikaaslastega toimub veebruari alguses, mil on tulemas ühine kevadlaager samuti Hispaanias," kirjutas Tuisk sotsiaalmeedias. "Olen väga põnevil. Usun, et Belgias on tase väga hea ning võidusõidud sobivad mulle paremini kui Hispaanias. Võistlushooaeg peaks algama märtsi keskpaigas, mil sõidan Belgiasse."

Varasemalt on samas naiskonnas sõitnud õed Daisi Rist ja Liisi Alamaa.