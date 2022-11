Portugali mängus väljakule jooksnud mees on tuntud oma protestide poolest

Ferri jooksis kohtumise ajal väljakule, kandes seljas särki, millel oli peal kaks sõnumit: "päästke Ukraina" ja "austage Iraani naisi".

Teisipäeval teatas Ferri, et ta vabastati vahi alt.

Praegu elab ta Poolas, kus ta aitab Ukraina põgenikel varjupaika leida. "Mul on siin Poolas sõber ja ta rääkis mulle, mis toimub," rääkis Ferri telekanalile CBS Sports.

"Ma olen konkreetne inimene ja see, mida ma Indias nägin, puudutas mind väga. Sealsed inimesed kannatavad nii palju. Mul oli vaja midagi tagasi anda," lisas Ferri.

"Lendasin Poolasse, rentisin auto ja sõitsin Ukraina piirile, tegin seda omal käel. Ma maksan ise kõige eest ja ma ei taha midagi tagasi saada. Ma lähen Lvivi, otsin abivajajaid ja sõidan viis, kümme, 15 tundi. Lviv on nagu sadam ukrainlastele, kes tahavad riigist lahkuda," kommenteeris Ferri.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.



The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S