Eesti 3x3 korvpallikoondised pääsesid Euroopa mängudele

Eesti korvpallikoondised said pääsme 2023. aastal Poolas Krakovis toimuvatele Euroopa mängude 3×3 korvpalliturniirile. Euroopa mängud on Euroopa Olümpiakomitee egiidi all toimuvad võistlused, kus parimad selguvad rohkem kui veerandsajal erineval spordialal.