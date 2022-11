TÄNA OTSE | B-grupis unistavad kaheksandikfinaalist veel kõik koondised

Iraan - USA matš:

Enne mängu:

B-alagrupis on viimase vooru eel edasipääsulootused säilinud kõigil neljal koondisel. Inglismaal on neli punkti (väravate vahe +4), Iraanil kolm (-2), USA-l kaks (0) ja Walesil üks punkt (-2). See tähendab, et Wales peab igal juhul Inglismaa alistama ning lootma, et Iraan ja USA mängivad viiki. Kui Iraani ja USA kohtumises suudab üks meeskond võita, peab Wales naabrid kaheksandikfinaali pääsemiseks alistama juba nelja väravaga.

USA koondise peatreeneril Gregg Berhalteril ja kaptenil Tyler Adamsil oli esmaspäeval vaja läbi teha senise MM-i kõige pingelisem ja keerulisem pressikonverents, sest küsimused ulatusid USA immigratsioonipoliitikast ja sõjalaevastiku kohalolekust Pärsia lahes inflatsiooni ja diskrimineerimise likvideerimiseni, lisaks sai Adams ühelt reporterilt sugeda, sest hääldas Iraani valesti.

USA ja Iraan läksid vastamisi ka 1998. aasta MM-finaalturniiril, toona teenisid iraanlased maailmas palju laineid löönud 2:1 võidu. "See mäng põleb mul siiamaani mälus," ütles Berhalter, kui küsimused viimaks jalgpalli juurde jõudsid. "Kommenteerisin seda matši toona Hollandi televisioonis ja ma nägin avavilest peale, et üks meeskond tahtis mängu väga võita ja teine mitte. Iraan oli äärmiselt keskendunud ja kui me tahame, et meil oleks teisipäeval võimalus, peame võtma sama mõtteviisi."

Wales vajab Inglismaa vastu igal juhul võitu ning peatreener Rob Page'i arvates on neil mulluse EM-finalisti vastu võimalused olemas. "See turniir on tõestanud, et kõik koondised on võidetavad. Muidugi on ka Inglismaa võidetav. Neil on suurepärane valik mängijaid, mis tähendab, et mistahes võistkonna nad väljakule saadavad, saab see meie jaoks olema keeruline ülesanne. Tahame aga näidata, et me ei ole siin vaid pettumustvalmistavaid esitusi pakkumas," rääkis Page.