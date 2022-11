TÄNA OTSE | Ecuador, Senegal ja Holland selgitavad A-grupist edasipääsejad

Ecuadori ja Senegali mäng:

Enne mängu:

A-alagrupi viimase mänguvooru eel on Hollandil ja Ecuadoril neli punkti ja väravate vahe +2, Senegalil kolm punkti ja väravate vahe 0 ning korraldajamaa Katar ei ole punktiarvet veel avanud. See tähendab, et matemaatiliselt on viigi korral võimalik edasi pääseda nii Ecuadoril kui Senegalil, selleks peaks Katar Hollandit vähemalt kahe väravaga võitma. Reaalsuses peab Senegal muidugi Ecuadori vastu ründavalt mängima.

Kui Ecuador suudab kaotust vältida, korratakse riigi ajaloo parimat saavutust MM-finaalturniiridel. Kaheksandikfinaali pääseti ka aastal 2006. "Olen veendunud, et oleme endast kõik andnud. Oleme teinud oma kodutöö ja loodetavasti oleme homme suurepärase meeskonna vastu tugevad, sest väärime edasipääsu," rääkis reporteritele Ecuadori peatreener Gustavo Alfaro.

Senegali peatreeneri Aliou Cisse sõnul oodatakse neilt pääsu 16 parema sekka, sest tegu on valitsevate Aafrika meistritega. "Tulen riigist, kus ei sallita kaotamist. Kaheksandikfinaalist välja jäämist oleks raske seedida. Mõistame, et võit lubaks meid selle seiklusega jätkata ja täpselt seda kavatsemegi teha," sõnas Cisse.

Legendaarne Hollandi juhendaja Louis van Gaal kinnitas esmaspäevasel pressikonverentsil, et ei kiirusta Memphis Depay koosseisu lülitamisega. "Kui tahame tulla maailmameistriteks, on meil Memphis Depayd vaja. Teeme kõik, et edasipääs kindlustada," rääkis van Gaal.

Võõrustaja Katar jooksis turniiri avamängus Ecuadori vastu lati alt läbi ning kuigi teises voorus Senegali vastu nende mängupilt paranes ja löödi ka riigi ajaloo esimene MM-värav, loodeti Aasia meistritelt siiski enamat. "Viimaste aastate jooksul oleme läbi teinud erinevaid tsükleid. Valmistusime Aasia karikavõistlusteks, mis oli üks tsükkel, siis Gold Cup ja Copa America. Iga kord, kui sa lõpetad ühe võistluse, alustad järgmise tsükliga. Oleme ka nüüd üht peatükki lõpetamas ja järgmisega alustamas," mõtiskles Katari hispaanlasest peatreener Felix Sanchez.

"Olime teadlikud, et see on meie jaoks väga keeruliseks alagrupiks. Oleksime lootnud olla paremas olukorras, aga see on sport. Mõnikord kaotame asjade üle perspektiivi: oleme riik 6000 litsentseeritud mängijaga ning usun, et need mängijad on viimaste aastate jooksul palju saavutanud. Peame mõistma, et jääme sellel tasemel osalemisest veel veidi kaugele," lisas Sanchez.