Petrov jäi napilt Šotimaa lahtiste põhitabelist välja

Petrov sai vabapääsme kvalifikatsiooni viimasesse ringi. Matšis Williamsiga läksid kaks esimest partiid jagamisele, kuid seejärel võitis waleslane kolm partiid järjest ja teenis kokkuvõttes 4:1 võidu.

Kvalifikatsiooni viimases ringis langesid konkurentsist ka tiitlikaitsja Luca Brecel (WS 11.) ja 2015. aasta maailmameister Stuart Bingham (WS 14.). Brecel kaotas 3:4 šotlasele Fraser Patrickule (WS 86.) ning Bingham jäi 3:4 alla Zak Suretyle (WS 97.).

