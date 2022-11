TÄNA OTSE | Laskesuusahooaeg algab Kontiolahtis meeste tavadistantsiga

Laskesuusatamise MK-sarja hooaeg algab tänavu Soomes Kontiolahtis. Hooaja esimese distantsina on kavas meeste 20 kilomeetri sõit. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.00. Otseülekannet Soomest kommenteerivad Margus Ader ja Karel Kulbin, stuudiot juhib Alvar Tiisler.

Täna asub võistlustulle 102 meest, nende seas ka neli eestlast: Rene Zahkna, Raido Ränkel, Kristo Siimer ja Robert Heldna. "Kohe esimesel etapil on talvetunne sees, näpud on jääs! Nüüd on väga rahulik, tipp-topp talvetingimused," rääkis Zahkna avaetapi eel ERR-ile.

Mullu Östersundis toimunud avasõidu võitis norralane Sturla Holm Lägreid, kes saavutas hooaja kokkuvõttes prantslase Quentin Fillon Maillet järel teise koha. Tavadistantside maailma karika võitis Lägreidi kaasmaalane Tarjei Bö.

Naised alustavad hooaega kolmapäeval 15 km tavadistantsiga.