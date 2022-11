Kaldvee kurlingu arengust: enam pole, et paned kivi ringi ja saad punkti

"See oligi mängima minnes meie põhieesmärk," kinnitas Kaldvee intervjuus ERR-ile. "Kullaga tagasi tulla on loomulikult suurepärane, sest oleme esimene Eesti võistkond, kes on üldse B-divisjonis kulla võitnud. Ma arvan, et tase oli hea terve nädala jooksul ja suutsime näidata ikkagi oma parimat mängu. Just eriti poolfinaalis ja finaalis suutsime panna oma parimad visked mängu."

Kaldvee käis esmakordselt naiskonnaga Euroopa meistrivõistlustel juba koolitüdrukuna 12 aastat tagasi ja selle ajaga on ala teinud läbi suure arengu.

"Väga palju on aastatega tehniliselt muutunud. Näiteks harjad on läinud täiesti teistsuguseks, tehnika on palju parem ja taktika on läinud päris kõrgetasemeliseks," tõdes Kaldvee. "Enam ei ole nii, et paned kivi ringi ja sellega võidad punkti. Nüüd pead väga palju ette mõtlema, mida täpselt teha, nagu males."

Mullu debüteeris Eesti kurlingunaiskond maailmameistrivõistlustel. Et EM-il tõusti tagasi A-divisjoni, on järgmisel aastal võimalik taas MM-pääset püüda. Selleks oleks vaja lõpetada EM seitsmenda või kaheksanda kohaga. See pole ebareaalne ülesanne, sest kahel korral - 2019 ja 2014 - on naiskond olnud kaheksas.

"Eesmärk on meil kindlasti minna A-divisjonis kõige kõrgemate kohtade peale mängima, sest kuidagi on vaja Eestile saada MM-koht, kust saaks tuua olümpiapunkte," sõnas Kaldvee.