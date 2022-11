Hein sarnasusest Poomiga: ka minu motoks on, et raske töö viib tulemuseni

Eesti jalgpallikoondise väravavaht, hiljuti Londoni Arsenali eest debüüdi teinud Karl Jakob Hein rääkis ETV saates "Ringvaade", et Mart Poomi tippu viinud mõtteviis on saanud ka tema motoks.

"See on olnud pidev naturaalne protsess, mis on käinud nüüd neli ja pool aastat. Läksin akadeemiasse, on toimunud sujuv arenemine, olen erinevad vanuseklassid läbi mänginud ja nüüd maandunud esindusvõistkonnas, mis on alati olnud eesmärgiks. Nüüd tuli ka debüüt, mille üle olen väga õnnelik," rääkis Hein viimastel aastatel toimunust.

"Kindlasti on väga suur samm mängida ühe maailma tippklubi eest. Noore Eesti poisina oli alati minu unistuseks mingi suurklubi eest mängida ja lõpuks see unistus sai teoks," lisas Hein.

Heina sõnul tal enne debüütmängu ärevust sees ei olnud, sest lõppkokkuvõttes oli see unistuse täitumiseks. "See tunnetus tuleb ikkagi kogemusega. Kui sa mängid erinevad vanusegrupid läbi, saad aimu, mis see tase on ja kuidas närviga ja suure jalgpalliga kaasa käivaga toime tulla."

Hein rääkis, et aastatel 2006-07 Arsenali kuulunud endist Eesti jalgpallikoondise kaptenit Mart Poomi mäletatakse Londoni tippklubis kui sportlast, kes treenis justkui robotina pidevalt. "See on ka minu motoks saanud, et raske töö ja vaev on minu jaoks see, mis viib tulemuseni," sõnas väravavaht. "Poomiga suhtleme ikkagi tihedalt, ka koondises on ta väravavahtide treener. Temalt küsin nõu, aeg-ajalt helistame ja küsime, kuidas läheb."

Praegu toimuva jalgpalli MM-i suurfavoriidiks peab Hein Brasiiliat. "Jalgpallile ei teeks aga kurja, kui näiteks Portugal või Argentina võidaks, ikkagi Messi või Ronaldo karjäärile panna selline punkt oleks kogu jalgpallile suur sündmus," sõnas ta.