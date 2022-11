VAATA OTSE | Teise vooru maiuspalaks on Hispaania ja Saksamaa kohtumine

Enne mängu:

Käesoleval MM-finaalturniiril toimus esimene maailma edetabelis esikümnesse kuuluvate riikide omavaheline matš laupäeval, kui D-alagrupis läksid vastamisi Prantsusmaa ja Taani. Saksamaa on nüüdseks küll esikümnest välja langenud, kuid tõenäoliselt peab laiem jalgpallipublik MM-i esimeseks nii-öelda "suureks" mänguks just pühapäevast matši.

Ajalooliselt on kahe suurriigi omavahelised kohtumised olnud tasavägised: Saksamaa on võitnud üheksa ja Hispaania kaheksa korda, viiki on mängitud kaheksa matši. Küll oli koondiste viimane kohtumine kõike muud kui tasavägine, sest Hispaania alistas kaks aastat tagasi Rahvuste liiga raames sakslased koguni 6:0.

Hispaania jaoks algas MM-finaalturniir ülikindla 7:0 võiduga Costa Rica üle, kaks väravat lõi Ferran Torres, kes sahistas toonases mängus sakslaste võrku kolmel korral. Saksamaa läks Jaapani vastu Ilkay Gündogani penaltist juhtima, aga pidi ikkagi vastu võtma 1:2 kaotuse. Neli aastat tagasi Venemaal jäi Saksamaa alagruppi pidama, kui kaotati nii Mehhikole kui Lõuna-Koreale, üsna ruttu lõppes suurturniir nende jaoks ka mullu suvel, kui EM-kaheksandikfinaalis tuli vastu võtta kaotus Inglismaalt.

"Kaks viimast turniiri polnud meie jaoks head, tahame selle kordamist vältida," rääkis Saksamaa peatreener Hansi Flick laupäevasel pressikonverentsil. "Meie fookus on keskendumisel, fookus on jalgpallil. See on meie jaoks finaalmänguks. Teame, kuidas tahame mängida. Kui me ei anna endast sada protsenti, anname ruumi vastasele. Nii juhtus Jaapani vastu."

"Meie jaoks on see ilusaks väljakutseks," ütles Hispaania loots Luis Enrique. "Usun, et sellest tuleb lahtine mäng. Kas Saksamaa on ohtlikum, sest nad vajavad võitu meist rohkem? Jalgpallis ei oska seda kunagi öelda."