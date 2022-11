TÄNA OTSE | Kanada treeneri sõnadest üles köetud Horvaatia jahib võitu

Horvaatia mängis avavoorus Marokoga väravateta viiki, Kanada pakkus mitu aastat maailma edetabelijuhiks olnud Belgia vastu väga sümpaatse esituse, kui mängis eelmise MM-pronksi suurema osa mängust üle, kuid pidi lõpuks siiski vastu võtma 0:1 kaotuse.

Pärast matši esines Kanada peatreener John Herdman meedia ees üsna bravuurika avaldusega. "Ütlesin mängijatele, et nad kuuluvad siia ning et me läheme tambime Horvaatia mutta [we are going to eff Croatia]. Nii lihtsalt ongi," rääkis Herdman.

Horvaatia meediale jäi see mõistagi silma ja nii avaldas näiteks tabloid 24sata esikaanel pildi alasti Herdmanist, vahtralehed katmas privaatseid piirkondi ja suud, pealkirjaga: "sul on küll sõnad, aga kas sul on ka mu*ad?"

"You have the mouth (tongue)", this one says, next to the, well, stripped Herdman. "But do you have the balls as well?" pic.twitter.com/Z7b4Ncdomk — Juraj Vrdoljak (@JurajVrdoljak) November 25, 2022

"Tema sõnakasutus ei ole märk austusest," ei olnud rahul ka Horvaatia peatreener Zlatko Dalic. "Me oleme MM-finalistid, me väärime austust. Ma ei keskendu teiste inimeste kommentaaridele. See Horvaatia koondis väärib austust kõigilt, oleme seda tõestanud oma mänguga ning käitumisega. Austame kõiki võrdselt ja ootame, et meie vastased teeksid sama," lisas Dalic.