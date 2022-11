TÄNA OTSE | Kogenud Belgia püüab Maroko võiduootust taas edasi lükata

Belgia - Maroko:

Eelvaade:

F-alagrupis löödi esimeses voorus kahe mängu peale vaid üks värav. Sellega sai hakkama belglane Michy Batshuayi, kelle tabamusest alistati Kanada 1:0. Sellest hoolimata ründasid kanadalased väsimatult ja belglastel vedas, et kolme punktiga pääsesid.

Teises voorus ei lähe midagi lihtsamaks, sest vastu tuleb Maroko, kes avavoorus röövis punkte Horvaatialt (0:0 viik). Maroko näitas head jalgpalli ja jahib oma esimest finaalturniiri võitu pärast 1998. aastat.

Kahe koondise viimane omavaheline mäng jääb küll aastasse 2008, aga selle võitis Maroko koguni 4:1. Kindlasti on Belgia küllalt eakatel kaitsjatel probleeme vastase ründajatega ka pühapäeval.

Belgia trumbiks on aga väravavaht Thibaut Courtois, kes on oma positsioonil üks maailma paremaid ja tõrjus Kanada vastu ka penalti. Kuid Maroko poolehoidjad loodavad, et ründaja Youssef En-Nesyri, kes on viimase kaheksa mängu jooksul löönud kolm väravat, tekitab talle parasjagu peavalu.