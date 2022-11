TÄNA OTSE | Avavoorus suurüllatuse valmistanud Saudi Araabia kohtub Poolaga

C-alagrupi avavoorus vormistas Saudi Araabia suurüllatuse, kui alistas 2:1 Argentina. Poola ei saanud jagu Mehhikost ning kohtumine jäi 0:0 viiki. Enne teise vooru algust on Saudi Araabia kolme punktiga alagrupis liider. Poolal ja Mehhikol on mõlemal üks punkt ning Argentina on nulli peal.

"Oleme FIFA edetabelis ja kogemuste poolest endiselt selle grupi madalaim meeskond. Meie arvates ei muutunud selle MM-i favoriitide osas midagi. Me teame, kust me tuleme. Säilitame oma alandlikkuse, sest kui me oma alandlikkusest ilma jääme, ei suuda me homme väga head mängu mängida," ütles Saudi Araabia meeskonna peatreener mängueelsel pressikonverentsil.

"Minu vaatenurgast jäi Mehhiko vastu puudu heade võimaluste ärakasutamisest," sõnas Poola peatreener. "Teine element, mille puhul peame paremini hakkama saama, on palli hoidmine vastase poolel," lisas ta.