Rasmus Mägi: aeg alla 48 sekundi oli suve üks tipphetk

Euroopa meistrivõistlustel Münchenis pronksmedali võitnud kümnevõistleja Janek Õiglane valiti aasta kergejõustiklaseks teist korda. Sama tunnustuse pälvis Õiglane ka viis aastat tagasi. Meie naiskergejõustiklastest tegi tänavu kõige säravama hooaja kõrgushüppaja Karmen Bruus, kes saavutas MM-võistlustel Eugene'is 7. koha ning tuli juunioride maailmameistriks.

Aasta kergejõustiklased ei saanud auhinnagalal osaleda. Küll aga olid kohal mitmed teised Eesti kergejõustiku tipptegijad.

"Enne seda hooaega mu kõige suurem hirm oli, et kui MM-il on käidud, siis kas EM pakub mulle seda emotsiooni, mida MM, aga selle probleemiga ei tulnudki tegeleda. Keha tegi omad korrektuurid. Aeg alla 48 sekundi oli suve üks tipphetk, MM-i kaheksas koht teine tipphetk. Tegelikult oli hästi kvaliteetne ja sisutihe suvi, olgugi, et lõpp jäi üürikeseks," ütles Rasmus Mägi.

Suvel toimunud kergejõustiku maailmameistrivõistlustel sai Rasmus Mägi vigastada ning seetõttu ei saanud eestlane EM-il osaleda. Vigastuse hetkest on möödas neli kuud.

"Ütleks, et on hästi läinud, võib-olla isegi planeeritust kiiremini. Tänaseks toimetan jõusaalis ja olen küllaltki tavapäraste koormuste juures," lisas Mägi.