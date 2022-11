Rally Estonia kuulub neljandat aastat järjest MM-kalendrisse

Juba neljandat aastat järjest korraldatakse Eestis autoralli MM-etapp. WRC Rally Estonia 2023 sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel 20.-23. juulini.

Kui kahel viimasel aastal on Eesti MM-ralli olnud hooaja seitsmes etapp, siis tuleval aastal sõidetakse Lõuna-Eesti kiiretel ja käänulistel kruusateedel MM-hooaja kaheksas osavõistlus. Rally Estonia eel peatub WRC-karussell Keenias ja Eesti järel suunduvad MM-sarja võistlejad ning meeskonnad üle lahe Soome.

Neljandat aastat järjest võõrustab WRC Rally Estoniat Tartus asuv Eesti Rahva Muuseum, kus lisaks võistluskeskusele saab olema ka hooldusala. Stardi- ja finišipoodium liikus tänavu tagasi Tartu Raekoja platsile ning rõõmustab rallisõpru seal ka tuleva aasta juulis.

"Oleme rõõmsad, et Rally Estonia traditsioon jätkub ka järgmisel aastal ning oleme väga tänulikud panuse ja toetuse eest nii Eesti riigile, kohalikele omavalitsustele, kõikidele erasektori toetajatele kui loomulikult rallifännidele," ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava. "Kindlasti ka suured tänusõnad suurepärase koostöö ja usalduse eest WRC promootorile ja FIA-le."

"Rally Estonia näol on tegemist suure kogupereüritusega, mis toob aastas ligikaudu 10 miljonit eurot majanduslikku mõju ja jõuab WRC All LIVE vahendusel rohkem kui 800 miljoni silmapaarini üle maailma," jätkas Aava. "Lisaks kohapealsele emotsioonile kogub Eesti igal aastal veelgi enam tuntust innovatiivse riigina, kuhu reisida ja investeerida. Eestlased on maailmas jäänud silma ja teeninud tunnustuse kui uuendusmeelsed ning professionaalsed suurvõistluste korraldajad."

"Selle tee avasid aastaid tagasi Otepää suusatamise MK-etapi korraldajad ja tore on tõdeda, et Eestisse on tulnud ja tuleb veelgi suuri spordiüritusi juurde. Rally Estonia kõrval on tipptegijatena maailmas hinnatud Ironman, Tallinna maraton, tänavu korraldatud laskesuusatamise MK-etapp Otepääl ning Tallinn Open WTA tenniseturniir ja paljud teised spordivõistlused. Lisaks on rõõm tõdeda, et 2027. aastal võisteldakse Eestis laskesuusatamise maailmameistritiitlitele," lisas Aava. "WRC promootor soovib Eestiga koostööd jätkata ka tulevikus ja on Rally Estoniale teinud pakkumise kuni aastani 2026. Tänu ülemaailmsele olukorrale on seis keeruline, kuid kui kõik õnnestub, siis soovime 2023 kevadel järgmise kolme aasta lepingu allkirjastada."

"On hea meel tõdeda, et Rally Estonia on neljandat aastat järjest autospordi maailma tippsündmus ehk MM-etapp. Me ei saa seda võtta iseenesest mõistetavana, sest selle taga on paljude inimeste ja instantside suur töö ja pingutus," sõnas Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe. "Nüüd, kui FIA on kalendri kinnitanud ja Eesti MM-etapi kuupäevad teada, tasuks rallifännidel juba täna hakata järgmise suve plaane tegema, et Rally Estonia ja sõprade seltsis veeta juuli lõpus üks tore ja meeleolukas nädalavahetus Lõuna-Eestis."

"Vaatamata keerulisele olukorrale nii maailmas kui meil Eestis läheme taaskord kogu korraldusmeeskonnaga andma endast maksimumi, et korraldada tipptasemel autoralli maailmameistrivõistluste etapp," lisas Hõbe. "Sarnaselt tänavusele aastale on meie eesmärk liikuda tagasi traditsioonilise ralli juurde ja pakkuda rallisõpradele kohapeal kiiruskatsete ääres ja pealtvaatamisalades veelgi rohkem mitmekülgseid elamusi."

2023. aasta MM-etapid:

19.-22. jaanuar Monaco ralli

9.-12. veebruar Rootsi ralli

16.-19. märts Mehhiko ralli

20.-23. aprill Horvaatia ralli

11.-14. mai Portugali ralli

1.-4. juuni Sardiinia ralli

22.-25. juuni Keenia ralli

20.-23. juuli Eesti ralli

3.-6. august Soome ralli

7.-10. september Kreeka ralli

28. september – 1. oktoober Tšiili ralli

26.-29. oktoober Kesk-Euroopa ralli (sõidetakse Austrias, Tšehhis ja Saksamaal)

16.-19. november Jaapani ralli