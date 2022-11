Prantsuse esiliigavõistkond toetub eestlannade mängule

30-aastase Poki hinnangul on Prantsusmaa esiliiga Euroopa üks tugevaid esiliigasid. Naiskondi on Prantsusmaa 12 nagu ka sealses meistriliigas, kus Pokk on varem juba mänginud.

"Mina olen siiski sellel arvamusel täna, et Prantsusmaa esiliiga on Türgi järel Euroopa üks paremaid esiliigasid. Kindlasti on see väga tugev liiga ja professionaalne," lausus Champagne Basketi ääremängija ERR-ile.

"Meie enda võistkond on hästi noor, meil on noormängijaid üle Prantsusmaa. Üleüldiselt liiga kiire mängutempoga ja võitluslik ka - seal on hästi füüsilised nii ees- kui ka tagamängijad."

Pokk liitus Põhja-Prantsusmaal Reimsis asuva Champagne Basketi naiskonnaga oktoobris ja nii on selles klubis kaks Eesti koondislast, sest 30-aastane keskmängija Maaja Bratka otsustas klubi juurde jääda juba teiseks hooajaks.

Millega see naiskond sind ära võlus? "Asukoht, inglise keelt räägitakse päris palju ja kuna võistkond on ambitsioonikas ja meil on head treenerid, spordisaalid, füsiod, arstid, ei olnud mul midagi kurta," vastas Bratka.

"See oligi peamine otsus, miks ma otsustasin jääda. Eesmärk on saada meistriliigasse, kuigi hooaja algus on olnud kehv. Oleme kaks mängu kuuest võitnud, kindlasti meil on palju tööd teha."

Koondislased Bratka ja Pokk on Champagne Basketis selgelt kogenumad mängijad ja kannavad põhikoormust. Saksamaa kõrgliigast Prantsusmaa esiliigasse siidunud Poki sõnul liigub ta mänguvorm tasapisi tõusu suunas.

"Ma olen nüüd olnud kuu aega seal kohal ja mänginud - ta on kindlasti veel selline kõikuv," lausus Pokk. "Leian oma kohta võistkonnas ja kuna mängin seal võistkonnas ka kahte positsiooni, siis võtab see kohanemine ka tsipa rohkem aega. Aga kindlasti olen tõusuteel, on juba tunda."

Pühapäeval mängivad Pokk ja Bratka oma sünnilinnas Tartus rahvuskoondisega EM-valikmängu Portugali vastu, seejärel lennatakse Prantsusmaale, et tõsta koduklubi liigas üheksandalt kohalt kõrgemale.