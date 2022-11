VAATA OTSE | Inglismaa üritab kolmandal katsel USA-d võita

Inglismaa - USA:

Eelvaade:

Inglismaa jalgpallikoondis alustas finaalturniiri suurepärase 6:2 võiduga Iraani üle ja võib esimese vooru järel end üsna kindlalt tunda. Ameeriklastel nii hästi ei läinud, sest kuigi Walesi vastu asuti juhtima, tuli lõppuks leppida 1:1 viigiga.

Sellegipoolest on Inglismaa ameeriklaste vastu nii mõndagi tõestada, sest seni on MM-finaalturniiridel oldud kahel korral vastamisi ja kordagi pole nad veel võitnud. 1950. aastal sai USA toona suurüllatusena 1:0 võidu ja 2010. aastal lepiti 1:1 viiki. Ka need olid alagrupimängud.

Kuus tabamust ja neljaväravaline võit Iraani üle tähistab inglaste MM-finaalturniiride suuruselt teist võitu, kuid peatreener Gareth Southgate lõpuni rahule ei jäänud. "See on suurepärane algus, aga me peame olema veel paremad," oli tema kokkuvõte.

Kui inglased olid teisel poolajal kehvemad kui esimesel, siis samamoodi võib öelda USA avamängu kohta. Esimesel poolajal näidati Walesi vastu energilist jalgpalli ja saavutati eduseis, kuid seejärel loovutati initsiatiiv vastasele ning Walesil õnnestuski viigistada. Kas teise Briti saarte koondise vastu läheb paremini?