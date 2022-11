VAATA OTSE | Suurfavoriit Brasiilia läheb oma avamängus vastamisi Serbiaga

Kataris toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel lähevad G-alagrupis vastamisi turniiri suurfavoriit Brasiilia ning Serbia. Otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 20.30. Mängu kommenteerivad Joel-Rasmus Remmel ja Markus Jürgenson, stuudios on Aet Süvari.

Enne mängu:

Viiekordset maailmameistrit Brasiiliat peetakse tänavusel turniiril suurfavoriidiks. Nende viimane triumf pärineb 2002. aastast, millest on möödas juba 20 aastat. MM-ile pääseti suuremate probleemideta, lõpetades oma alagrupi esimesena teise koha saanud Argentina ees.

Viimasel neljal suurturniiril on Brasiilia jõudnud veerandfinaali ning 2014. aastal oma kodumaal toimunud MM-il ka poolfinaali, kus saadi Saksamaalt häbistav 1:7 kaotus.

Serbia parim koht pärineb 1962. aastast, kui tuldi neljandaks, kuid siis kuuluti veel Jugoslaavia alla. 2010. ja 2018. aastal pääseti küll finaalturniirile, kuid alagrupist edasi ei jõutud. 2014. aastal Brasiilias toimunud turniirile Serbial asja ei olnud.

Brasiilia koondise nimekirjast leiab peaaegu igale positsioonile nimekaid mängijaid. Ründeliini veavad Vinicius Junior (Madridi Real) ja Neymar (Pariisi Saint-Germain). Poolkaitseliinis hoiavad asjad korras Casemiro (Manchester United) ja Fabinho (Liverpool) ning kaitses Eder Militao (Madridi Real), Marquinhos (Pariisi Saint-Germain) ning Thiago Silva (Chelsea). Väravasse on kaks head valikut Alissoni (Liverpool), Edersoni (Manchester City) näol.

Brasiilia ainukeseks murekohaks võib olla äärekaitsja positsioon. Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas) ja Danilo (Juventus) on küll kõik väga tuntud nimed, kuid Dani Alves oma 39-eluaastaga ei ole enam oma parimates mänguaastates. Lisaks ei ole Alex Sandro, Danilo ja Alex Telles viimastel hooaegadel olnud just kõige säravamas vormis.

Serbia võib siiski üllatada, kuna nende kaks ründajat Aleksandar Mitrovic (Fulham) ja Dušan Vlahovic (Juventus) on oma koduklubide eest löönud väga palju väravaid. Lisaks on Dušan Tadic (Ajax) väga ohtlik oma hea sööduoskuse ning ründajate leidmises osas. Nõrgimaks lüliks võib Serbia puhul pidada kaitseliini, kuid kogu võistkond koosneb siiski üle Euroopa suurtes klubides mängivatest meestest ning seetõttu on nad üllatusvõimelised.

Tasub mainida, et 2022. aasta MM-finaalturniirile pääses Serbia ilma ühegi kaotuseta. Oma alagrupis saadi kuus võitu ja kaks viiki ning edestati ka Portugali.