TÄNA OTSE | Portugal ja Ronaldo alustavad oma teekonda MM-il Ghana vastu

Portugali koondis mängib kuuendal järjestikusel MM-il ning nende ründestaari Cristiano Ronaldo jaoks on tegu juba viienda järjestikuse MM-iga, mis jääb tõenäoliselt ka tema viimaseks.

Ghana jaoks on tegu üleüldse neljandate maailmameistrivõistlustega. Viimati pääseti suurturniirile 2014. aastal Brasiilias, kus jäädi alagruppi pidama ning saadi kokkuvõttes 25. koht.

Portugali parim koht pärineb 1966. aastast, kui tuldi kolmandaks. Ronaldoga koos on suudetud tulla korra ka neljandaks, mis juhtus 2006. aastal. Viimasel kolmel suurturniiril pole Portugal isegi mitte veerandfinaali jõudnud. Hoolimata sellest, ollakse ikkagi 2016. aasta Euroopa meistrid ning koondise nimekirjas headest mängijatest puudust ei tule.

Lisaks Ronaldole leiab ründeliinist Rafael Leao, kes on AC Milanis tegemas väga head hooaega. Tasub mainida ka Joao Felixit, keda peetakse Portugali koondise tulevaseks ründetäheks. Poolkaitseliinis tasub tähele panna Bernardo Silvat (Manchester City) ja Bruno Fernandesit (Manchester United), kes hakkavad kindlasti keskväljal portugallaste mängu üles ehitama. Kaitseliinist leiab kaks Manchester City algkoosseisu mängijat Joao Cancelo ja Ruben Diase. Portugali koondise nõrgimaks lüliks võib pidada väravavahti, kelleks on pikki aastaid olnud Rui Patricio.

Ghana koondise nimekaimad mängijad on vennad Jordan Ayew ja Andre Ayew. Lisaks on seal ka Arsenaliga head hooaja algust tegev Thomas Partey, kes kontrollib Ghana keskvälja. Tasub mainida ka Amsterdami Ajaxi noort mängumeest Mohamed Kudust, kes on kindlasti võimeline väravaid lööma. Kaitseliinis on samuti mitmeid mängijaid, kelle koduklubiks on mõni Inglismaa kõrgliigaklubi. Arvestades neid mitmeid üllatusi, mis sel MM-il juba juhtunud, ei tohiks ka Ghanat alahinnata.