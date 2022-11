Tartu teenis võidulisa, Keila jäi Ventspilsile alla

Tartu meeskond sai avaminutitega kätte kuuepunktilise eduseisu, aga peagi mäng võrdsustus ja avaveerandi võitis Ogre 19:17. Teise veerandi keskel oli tartlastel 8:0 spurdi järel juba kümnepunktiline edu, kuid siis leidis kodumeeskond uue hingamise ja paari minutiga oli Tartu eduseisust järel vaid kaks punkti. Hendrik Eelmäe kaugvise oli esimese poolaja viimane korv ja see tegi seisuks 39:34 Tartule.

Ogre hea hoog kandus ka kolmandasse veerandisse, mille keskel nad juhtisid 53:50. Robin Kivi korv algatas Tartu 8:0 mineku, mille Voinalovõtš lõpetas kahe korviga ja enne viimast neljandikku oli Tartu taas 58:53 ees.

Viimasel veerandil püsis Ogre küll löögiulatuses, aga ohtlikult lähedale kordagi ei pääsenud, sest Tartu hoidis Voinalovõtši ja Kivi korvidest initsiatiivi. Lõpuminutite vabavisetega vormistasid tartlased 86:75 võidu.

Pingilt sekkunud Voinalovõtš kogus 27 minutiga 25 punkti, kuus lauapalli ja efektiivsusnäitaja 24. Märt Rosenthal viskas 12 punkti ja andis kaheksa korvisöötu, nii Tomaš Pavelka kui Hendrik Eelmäe saagiks jäi 11 punkti ja vastavalt kolm ning seitse lauapalli.

Renars Magone oli Ogre parim 18 punkti ja nelja lauapalliga. Edgars Lasenbergs lisas 16 ja Ugis Pinete 15 punkti ja seitse lauapalli.

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi arvates tegi meeskond korraliku mängu. "Täna oli meeskonna poolt hea pingutus ja võit. Lõpus oli platsil selline koosseis, kes omavahel hästi klappis ja kõik pingutasid lõpuni. Pall liikus hästi ja täna oli meie senise hooaja parim söötude-pallikaotuste suhe kui kolme korvisöödu kohta tuli ainult üks pallikaotus. Rünnakul saime kenasti hakkama, aga kaitses oli vaja aega, et nende mängu lugeda, sest Ogre on liiga üks paremini viskavaid võistkondi, eriti kodusaalis. Tänan meeskonda selle soorituse eest ja tundub, et oleme hetkel õigel teel," ütles Mazurs.

Tartul on nüüd Eesti-Läti liigas kümne mänguga kogutud seitse võitu ja sellega ollakse turniiritabelis neljandad. Ogre on viie võidu ja kuue kaotusega üheksandal kohal.

Keila KK pidi võõrsil tunnistama BK Ventspilsi 93:86 paremust. Matej Radunic tõi Keilale 27 punkti ja võttis 17 lauapalli, Ventspilsi parim oli Guntis Sipolins 23 punkti ja 11 lauapalliga.

Ventspils on tabelis kaheksa võiduga teine, Keilale oli see viie võidu kõrvale teine kaotus ja sellega ollakse 12. kohal.