Gnadeberg juunioride MM-kullast: andsin endast kõik ja tuligi ära

Puerto Ricost juunioride maailmameistritiitliga koju jõudnud 16-aastast Karl Gnadebergi õnnitlesid lennujaamas esmalt vanemad. Piljardit hakkas ta mängima seitsme aasta eest oma isa Madise käe all ja on järjepidevalt arenenud.

Juunioride MM-ile pääses ta esmakordselt ja võitis kohe kulla. "Hästi palju trenni sai tehtud enne MM-i ja sellepärast ma tahaksin tänada oma treenerit. Andsin endast kõik, sada protsenti, et kõik, mis võimalik ja tuligi ära. Ei oleks arvanud, et oma esimesel MM-il võidan tiitli, see oli päris üllatav," sõnas värske juunioride maailmameister.

Aasta jagu on Gnadebergi juhendanud mitmekordne Eesti meister Mihkel Rehepapp, kelle käe all on noor talent tõstnud märgatavalt oma aset. MM-il õnnestusid mängud veel paremini kui augustis juunioride EM-kulda võites.

"Olen igat oma mänguosa hästi palju treeninud oma treeneriga ja kindlasti kaitsemäng on mul väga hea võrreldes teistega, kuna seda on mulle kõige rohkem harjutatud sisse ja tänu sellele tulid ka need võidud," lisas Gnadeberg.

Juba neljapäeval pakib Gnadeberg taas kohvri, et lennata meeste EuroTouri etapile Trevisosse. "Minu jaoks on kõige tähtsam see, et kui ma nüüd olen juba juunioride seas midagi saavutanud, siis tahaks hakata ka vaikselt meeste poole sammuma, et seal ka midagi saavutada."