Nädalavahetusel selgub Viljandis käsipalli karikavõitja

Karikavõistluste esimeses poolfinaalis lähevad vastamisi võõrustajad Viljandi HC ning Eesti esiliiga tippu kuuluv Põlva Arcwood. Mõlemad tiimid olid esimeses voorus vabad ja veerandfinaalides alistasid vastavalt Mistra nelja väravaga ning HC Tallinna seitsme tabamusega.

Eelmise aasta karikavõistlustel kohtusid meeskonnad teises ringis ning siis jäid meistriliigas pallivad mulgid kahe matši kokkuvõttes 72:44 peale. Kuid kindlasti ei ole laupäeval kodus mängivatel meestel meelest läinud 2018. aasta finaalturniir, kus samale vastasele pronksimängus ühe tabamusega alla jäädi.

Viljandi rünnakut on sel hooajal põhiliselt vedanud Hendrik Koks ja Ott Varik, kes on meistriliiga ja karikavõistluste peale kaheksas kohtumises skoorinud vastavalt 49 ja 45 väravat. "Usun, et loositulemusena saime kolmest valikust siiski kõige soodsama vastase. Aga ega see samas liiga suuri emotsioone ka ei tekitanud, oleme ka varem Arcwoodiga hädas olnud ja aastaid tagasi ka karikavõistlustel neile alla jäänud. Nädalavahetuse formaadis on kõik kinni ühest matšist ning seal võib kõike juhtuda ja peame olema valmis selleks, et midagi lihtsalt ei tule. Õnneks saame kodupubliku ees mängida ning üldiselt on see meile kasuks tulnud. Loodetavasti tuleb ka see nädalavahetus "kaheksas mängija" meid toetama," rääkis Viljandi HC peatreener Marko Koks.

Esiliigas aastaid võitmatuna ning oma pika ja sügava pingi abil võimsaid tulemusi teinud Arcwood on viimasel ajal haavatavam olnud ja koosseisu probleemidega maadelnud. Tänavu on sarjas võetud vastu kaks kaotust ning vigastusele kaotati üks nende põhitegijatest, Margo Piksööt.

"Ega meie karikaks eraldi ettevalmistust ei tee. Meie jaoks oli juba suur saavutus madalama sarja tiimina karikavõistluste finaalturniirile pääsemine. Midagi tõestada enam ei ole ning saame kohtumistele vastu minna täiesti pingevabalt. Vaatame, kes meil rivis on ja keda kasutada saame ning läheme nende meestega endast parimat andma," kommenteeris põlvakate peatreener Romet Oone.

Teises poolfinaalis kohtuvad Põlva Serviti ja SK Tapa/N.R Energy, kes läksid vastamisi alles nädal tagasi ning siis võtsid lõuna-eestlased tasavägise alguse järel kaheksaväravalise võidu. Võistkonnad alustasid karikavõistlusi esimesest ringist. Serviti edenes poolfinaali ilma probleemideta kahe esiliiga tiimi, HC Tallinn 2-e ja Valga Kävali vastu.

SK Tapa alustas samuti kindlalt, võites madalama sarja võistkonda, Põlva Coopi 19 väravaga. Veerandfinaalides aga peeti tõeliselt põnev lahing HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu, kus vaid väravavaht Mikola Naumi viimasel sekundil tõrjutud karistusvise jäi kahe tiimi vahele.

Karikavõistlustel on SK Tapa resultatiivseim mängija olnud Rail Ageni, kes skooris neljas kohtumises 32 väravat. "Olen seda ennegi maininud, kuid Serviti näol on selgelt tegemist Eesti hetkel kõige paremini komplekteeritud tiimiga. Neil on igale kohale kaks-kolm pallurit, mis tähendab, et isegi, kui ühel on kehvem päev, on pingilt kohe samaväärne mees võtta. Usun siiski, et meil on omad võimalused olemas ja ega keegi ühtegi matši kaotama ei lähe. Vastased peavad olema valmis, et üritame nende skalpi võtta, kas me selleks ka võimelised oleme, seda näitab juba laupäev. Ega meil koosseisuga seis lihtne ei ole, paljude meeste jaoks on viimaste hooaegade koormus olnud suur ning sellest tulenevalt on ka väikesed vigastused paramatud," analüüsis SK Tapa loots Elmu Koppelmann.

Serviti väravate skoorijate nimekiri on aastate jooksul ikka olnud väga võrdne, karikavõistluste resultatiivsus tabel võib olla natukene kallutatud, kuna vastastest käidi üle lihtsalt ja seetõttu on mängude arv väga erinev.

"Meie jaoks suurt vahet ei olnud, kes loosis vastu tuleb. Kui tahad karikavõitjaks tulla, siis pead niikuinii kõiki võitma. Loosi vastu ei saa ning tuleb rahul olla ja lihtsalt eesootavale kohtumisele keskenduda. Eelmisel nädalal Tapa vastu me ei näidanud oma parimat mängu ning saame igas aspektis natukene parandada. Me olime küll matšiks valmistunud, kuid siiski lasime neil enda asju liiga hästi teha, mistõttu püsisid nad pikalt mängus sees. Peame oma korrektiivid tegema," lõpetas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Meeste karikavõistluste finaalturniiri ajakava Viljandi Spordihoones:

26.11.2022

12.00 Põlva Arcwood - Viljandi HC

14.15 Põlva Serviti - SK Tapa/N.R Energy

27.11.2022

12.00 kolmanda koha mäng ja autasutamine

14.30 finaalmäng ja autasustamine