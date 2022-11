Vehmanen naaseb kodukanti ning hakkab esindama BC Tarvast

BC Tarva korvpallimeeskond andis teada, et tiimiga on esialgu kalendriaasta lõpuni liitunud 22-aastane ja 190 cm pikkune tagamängija Kiur-Thomas Vehmanen.

Kodukandis Rakveres korvpalliga alustanud mängumees pallis eelmised kolm hooaega Soome kõrgliigas, viimati Loimaa Bisonsi meeskonnas, vahendab Basket.ee.

"Nagu öeldakse, siis koju on alati hea tulla, nüüd olen siin ja tahan aidata Tarval midagi korda saata. Suvi ei läinud mul plaanipäraselt, sain vigastada, lisaks tekkisid muud minust mittesõltuvad probleemid ja lepingu hankimine välisklubist takerdus," rääkis Vehmanen Tarva sotsiaalmeedia vahendusel.

"Eesmärgiks on nüüd enesekindlus tagasi saada ning oma profiaastatel kogutud kogemused Tarva noorele võistkonnale edasi anda. Pean ennast nii-öelda rahvameheks, seega loodan, et rohkem publikut leiab tee saali, et meile toeks olla," lisas Vehmanen.

Vehmanen tegi hooaja eel trenni TalTech/Optibeti tiimiga, kuid kuna seal oli tagaliin juba komplekteeritud, siis osapoolte koostöö ei jätkunud. Tagamängija teeb tõenäoliselt oma debüüdi sel pühapäeval kell 17.00 Rakvere Spordihallis, kui Tarva vastaseks on Viimsi/Sportland.