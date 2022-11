Guardiola pikendas Manchester Cityga lepingut

Guardiola asus Manchester City etteotsa 2016. aastal ning tema käe all on klubi võitnud neli Inglismaa meistritiitlit.

"Mul on hea meel, et Pepi teekond Manchester Cityga jätkub," ütles City esimees Khaldoon Al Mubarak. "Ta on juba andnud klubi edusse suure panuse ja on põnev mõelda, milleks ta veel võimeline on, arvestades seda energia, nälga ja ambitsiooni, mis tal on."

2008. aastal treenerikarjääri alustanud Guardiola pole ühegi klubi eesotsas olnud nii kaua kui Citys. "Olen väga rahul, et saan veel kaks aastat Citys jätkata," sõnas Guardiola. "Tean, et selle klubi järgmine peatükk tuleb imeline. Olen esimesest päevast end siin eriliselt tundnud, ma ei saaks olla paremas kohas."

"Tänan klubist kõiki, kes on mind usaldanud. Olen õnnelik ja tunnen end mugavalt, mul on olemas kõik, et enda tööd parimal moel teha," jätkas ta. "Tunnen, et võime veel rohkemat saavutada ja seetõttu tahan jääda ja karikate nimel võidelda."

Tiitlikaitsja City on praegu Premier League'is teisel kohal, olles 14 mänguga kogunud 32 punkti. Liidrist Arsenalist jäädakse maha viie punktiga. Praegu on Inglismaa liiga MM-finaalturniiri tõttu pausil.