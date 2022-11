Keila KK täiendas ridu ukrainlasega

"Enne õhtust mängu BK Ventspilsiga on meil väga hea meel teatada, et täna tõmbab Keila KK mängusärgi selga kahemeetrine suur äär Andrii Mõronenko," avaldas klubi sotsiaalmeedias.

Eelmisel hooajal mängis 27-aastane Mõronenko Ukraina kõrgliigas Himki Južnõi võistkonnas.

"See oli minu jaoks võimalus mängida heas liigas koos heade mängijatega. Samuti on see hea võimalus ise mängijana kasvada," sõnas Mõronenko, miks otsustas Keila KK esindusmeeskonnaga liituda. "Ootan väga esimest mängu ning tahan igas mängus kõvasti võidelda. Palju võite on tulemas."

Peatreener Peep Pahv tõdes, et pärast Richard Laku teenetest loobumist oli selge, et võistkond vajab suure ääre positsioonile täiendust. "Me ei kiirustanud valikuga, kuid samas oli selge, et mängugraafiku tihenedes jääb senine rotatsioon liiga lühikeseks. Andriil on piisavalt kogemusi Ukraina meistriliigast ning juba esimestel treeningutel oli näha, et tegemist on mängu hästi lugeva palluriga. Usun, et tema lisandumine muudab meie mängupilti mitmekesisemaks ja annab suuremaid võimalusi koosseisuga varieerida," ütles Pahv.